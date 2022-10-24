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Моуринью — о поражении от «Наполи»: «Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть матч, но я хотел выиграть его. У нас возникли сложности после двух желтых карточек. Сильная усталость и мало решений на скамейке. Конечно, я ожидал большего. У нас были шансы один на один, но в тех немногих ситуациях, которые у нас были, мы не смогли их использовать. Нам нужно быть более решительными, бить по воротам. Я поздравляю их, но чувствую, что они выиграли, не заслужив этого, в то же время и мы проиграли, не заслужив этого», — цитирует DAZN Моуринью.

«Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
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