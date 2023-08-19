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Главный тренер «Реал Сосьедад»: «Захарян — великий игрок, который принесет нам много пользы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«У него много индивидуальных качеств, он обладает огромной физической силой, он адаптируется ко многим позициям, играл на высоком уровне, у него большое будущее... Это великий игрок, который принесет нам много пользы, но мы должны быть терпеливы. Дебютирует ли он в матче с «Лас-Пальмас»? Если я увижу, что он хорошо играет на неделе, то, конечно, я буду использовать его», — приводит слова Альгуасиля Marca.

«Реал Сосьедад» во 2-м тура ла лиги сыграл вничью с «Сельтой» (1:1). Следующий матч команда проведет на выезде 25 августа против «Лас-Пальмас».

Захарян уже находится в Испании. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров объявил, что 20-летний полузащитник прошел медосмотр перед трансфером.

Источник: Marca
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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 Верона 1 1 0 0 1-0 3
3
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
4
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
5
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
9
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
10
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
12
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
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14
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