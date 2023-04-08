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Спаллетти: «Медики «Наполи» должны оценить состояние Симеоне И Осимхена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о травмированных игроках команды.

Джованни Симеоне вышел на поле в матче 29-го тура серии А против «Лечче» (2:1) на 66-й минуте, а на 82-й был заменен из-за повреждения.

«Нам нужно внимательно его осмотреть, сначала казалось, что это мышечная боль, потом колено, потом выше колена. Когда он попытался снова выйти на поле, он почувствовал, что это место в мышце затвердело, и лучше не рисковать дальше. Осимхен хочет играть в каждом матче, но есть ситуации, которые нужно тщательно оценивать. Он действительно рисковал сильно травмироваться и выбыть до конца сезона, поэтому медики были правы, заставив его взять тайм-аут. Врачам нужно снова оценить состояние.

Без Осимхена действительно становится трудно, потому что у него есть эта манера вбегать в зону, физическая сила, он может притянуть всех к себе и тем самым создать пространство для своих партнеров по команде», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

12 апреля «Наполи» на выезде сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана». Начало — в 22.00 мск.

Источник: Football Italia
Виктор Осимхен
Джованни Симеоне
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
4
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
5
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
 1 : 1
7.04 20:00
Лечче – Наполи
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7.04 22:00
Милан – Эмполи
 0 : 0
8.04 13:30
Удинезе – Монца
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8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 27 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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