«Милан» сыграл вничью с «Эмполи». Гол Жиру отменили

«Милан» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 29-го тура серии А. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меаца» и завершилась со счетом 0:0.

На 58-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Эмполи», а затем отменил его после просмотра повторов. На 90-й минуте также при помощи ВАР был отменен гол Оливье Жиру.

В таблице чемпионата Италии «Милан» с 52 очками располагается на третьем месте, «Эмполи» (32 очка) идет на 14-й позиции.