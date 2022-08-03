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Мертенс трогательно попрощался с «Наполи»: «Я ушел не так, как хотел, поэтому не прощаюсь, а говорю до встречи»

Мертенс трогательно попрощался с «Наполи»
Руслан Минаев
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Нападающий Дрис Мертенс попрощался с «Наполи». 35-летний бельгиец является лучшим бомдардиром клуба со 148 голами.

«Дорогие неаполитанцы, я знал, что этот день когда-нибудь наступит, но не знал, что будет так трудно прощаться.

Этот город принял меня, полюбил и поддержал. Рекорды и победы останутся в учебниках истории, но люди всегда будут в моем сердце. Я очень счастлив еще и потому, что в Неаполе родился мой сын Чиро. В течение 9 лет город был моим домом, стал частью меня, и я решил сохранить свой дом на берегу залива.

Я ушел не так, как хотел, поэтому не прощаюсь, а говорю до встречи. Неаполь, как же нам было здорово", — сказал Мертенс в видеообращении на своей странице в Twitter.

В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Ранее Мертенс не принял предложение «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом 4,5 миллиона евро.

Дрис Мертенс
ФК Наполи
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Полузащитник «Наполи» Зелиньски не хочет покидать клуб этим летом
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