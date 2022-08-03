Мертенс трогательно попрощался с «Наполи»: «Я ушел не так, как хотел, поэтому не прощаюсь, а говорю до встречи»
Нападающий Дрис Мертенс попрощался с «Наполи». 35-летний бельгиец является лучшим бомдардиром клуба со 148 голами.
«Дорогие неаполитанцы, я знал, что этот день когда-нибудь наступит, но не знал, что будет так трудно прощаться.
Этот город принял меня, полюбил и поддержал. Рекорды и победы останутся в учебниках истории, но люди всегда будут в моем сердце. Я очень счастлив еще и потому, что в Неаполе родился мой сын Чиро. В течение 9 лет город был моим домом, стал частью меня, и я решил сохранить свой дом на берегу залива.
Я ушел не так, как хотел, поэтому не прощаюсь, а говорю до встречи. Неаполь, как же нам было здорово", — сказал Мертенс в видеообращении на своей странице в Twitter.
В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Ранее Мертенс не принял предложение «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом 4,5 миллиона евро.
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6
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7
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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