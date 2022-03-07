«Интер» направил предложение форварду «Ювентуса» Пауло Дибале

«Интер» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает Fichajes.

По данным источника, миланский клуб сделал предложение аргентинцу. Ранее сообщалось, что «Интер» готов заключить с форвардом пятилетний контракт на сумму 7,5 миллиона евро, что больше, чем «Ювентус», который готов дать Дибале трехлетний контракт на 7 миллионов евро в год.

28-летний футболист выступает за команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до 30 июня 2022 года.