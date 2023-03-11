«Наполи» обыграл «Аталанту» благодаря голам Кварацхелии и Рахмани

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«Наполи» дома обыграл «Аталанту» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе неаполитанцев отметился грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, забив шедевральный гол на 60-й минуте матча. На 77-й минуте встречи преимущество «Наполи» удвоил Амир Рахмани.

«Аталанта» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 42 очка за 26 матчей.

«Наполи» остается лидером чемпионата Италии с 68 очками за 26 игр.