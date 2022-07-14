Лукаку заявил, что переход из «Интера» в «Челси» в 2021 году был ошибкой
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что переход в «Челси» в 2021 году был ошибкой.
«Самое большое испытание в карьере будет в этом сезоне. Я ушел (из «Интера». — Прим. «СЭ») и это было ошибкой, правда Нико? (смеется) (во время интервью рядом сидел Николо Барелла. — Прис. «СЭ»).
Теперь я счастлив играть в этой футболке. В этом сезоне меня ждет большой вызов и я готов к нему. В прошлом сезоне, когда я играл в Англии, я осознал насколько важен для меня «Интер».
Милан — потрясающий город, поэтому у меня до сих пор есть здесь жилье. Когда я играл в Лондоне, моя мама часто приезжала сюда и я тоже хотел вернуться», — цитирует Лукаку Football Italia.
Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии у «Челси» на сезон-2022/23.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.
|И
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -