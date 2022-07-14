Лукаку заявил, что переход из «Интера» в «Челси» в 2021 году был ошибкой

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что переход в «Челси» в 2021 году был ошибкой.

«Самое большое испытание в карьере будет в этом сезоне. Я ушел (из «Интера». — Прим. «СЭ») и это было ошибкой, правда Нико? (смеется) (во время интервью рядом сидел Николо Барелла. — Прис. «СЭ»).

Теперь я счастлив играть в этой футболке. В этом сезоне меня ждет большой вызов и я готов к нему. В прошлом сезоне, когда я играл в Англии, я осознал насколько важен для меня «Интер».

Милан — потрясающий город, поэтому у меня до сих пор есть здесь жилье. Когда я играл в Лондоне, моя мама часто приезжала сюда и я тоже хотел вернуться», — цитирует Лукаку Football Italia.

Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии у «Челси» на сезон-2022/23.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.