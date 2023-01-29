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Сегодня, 18:21

Пиоли: «Наше скудетто в этом сезоне — это место в Лиге чемпионов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Сассуоло» со счетом 2:5 в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Я чувствую разочарование, но на разочаровании мы далеко не уедем. Недавние результаты показывают, что у нас проблемы.

Наше скудетто в этом сезоне — это место в Лиге чемпионов. Это наша цель.

Мы не похожи на ту команду, которой мы были еще три недели назад. После того, как мы не смогли обыграть «Рому», ведя 2:0, мы перестали играть так, как раньше», — приводит слова тренера Football Italia.

«Милан» потерпел третье разгромное поражение подряд. В предыдущем туре «россонери» были разгромлены «Лацио» (0:4), а 18 января клуб проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке Италии.

ФК Милан
ФК Сассуоло
Стефано Пиоли
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
13
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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