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Сегодня, 17:06

Главный тренер «Милана» получит новую чемпионскую медаль вместо украденной

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получит новую чемпионскую медаль, сообщает пресс-служба серии А.

56-летний тренер привел «Милан» к победе в чемпионате Италии — это его первый трофей в карьере.

Во время празднований у Пиоли украли медаль. Он попросил вернуть ее, однако серия А объявила, что вручит ему новую.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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21.08 19:30
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21.08 19:30
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 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
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Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
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