Главный тренер «Милана» получит новую чемпионскую медаль вместо украденной

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получит новую чемпионскую медаль, сообщает пресс-служба серии А.

56-летний тренер привел «Милан» к победе в чемпионате Италии — это его первый трофей в карьере.

Во время празднований у Пиоли украли медаль. Он попросил вернуть ее, однако серия А объявила, что вручит ему новую.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.