«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Кулибали
«Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttosport.
По данным источника, главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри является большим поклонником 30-летнего игрока и хотел бы, чтоб клуб его подписал.
Сообщается, что «Наполи» стремится сохранить защитника, но «Ювентус» намерен летом сделать выгодное предложение.
Контракт Кулибали с командой из Неаполя рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
18
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 3
|21.08
|19:30
|
Интер – Дженоа
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Эмполи – Лацио
|1 : 3
|21.08
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|22.08
|19:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 2
|22.08
|19:30
|
Удинезе – Ювентус
|2 : 2
|22.08
|21:45
|
Наполи – Венеция
|2 : 0
|22.08
|21:45
|
Рома – Фиорентина
|3 : 1
|23.08
|19:30
|
Кальяри – Специя
|2 : 2
|23.08
|21:45
|
Сампдория – Милан
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
Новости