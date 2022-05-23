«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Кулибали

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttosport.

По данным источника, главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри является большим поклонником 30-летнего игрока и хотел бы, чтоб клуб его подписал.

Сообщается, что «Наполи» стремится сохранить защитника, но «Ювентус» намерен летом сделать выгодное предложение.

Контракт Кулибали с командой из Неаполя рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.