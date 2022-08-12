Пиоли рассказал, сможет ли «Милан» стать чемпионом в новом сезоне серии А
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о готовности команды перед началом сезона-2022/23 чемпионата Италии.
«Это будет сильный «Милан», но поле определит, стали мы лучше или хуже, чем в прошлом сезоне. Я видел тот же дух, что и в прошлом сезоне, это дает мне позитивный настрой, потому что я вижу улучшения. Нас не беспокоит, что говорят остальные. Нас ждет много соревнований, чтобы показать свою конкурентоспособность», — сказал Пиоли на пресс-конференции.
Также специалист рассказал о новичках клуба.
«Новые приобретения в атаке: Дивок [Ориги], Шарль [Де Кетеларе], Ясин [Адли] - вызывают положительные эмоции. К завтрашнему матчу все здоровы, кроме Тонали. Ориги кажется совершенным форвардом. Он очень умен, как и Адли с Де Кетеларе. Но им нужно время, чтобы адаптироваться», — добавил он.
В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии впервые за 11 лет.
В новом сезоне-2022/23 «Милан» дома примет «Удинезе» 13 августа.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Милан
|0
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|0-0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -