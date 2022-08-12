Пиоли рассказал, сможет ли «Милан» стать чемпионом в новом сезоне серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о готовности команды перед началом сезона-2022/23 чемпионата Италии.

«Это будет сильный «Милан», но поле определит, стали мы лучше или хуже, чем в прошлом сезоне. Я видел тот же дух, что и в прошлом сезоне, это дает мне позитивный настрой, потому что я вижу улучшения. Нас не беспокоит, что говорят остальные. Нас ждет много соревнований, чтобы показать свою конкурентоспособность», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Также специалист рассказал о новичках клуба.

«Новые приобретения в атаке: Дивок [Ориги], Шарль [Де Кетеларе], Ясин [Адли] - вызывают положительные эмоции. К завтрашнему матчу все здоровы, кроме Тонали. Ориги кажется совершенным форвардом. Он очень умен, как и Адли с Де Кетеларе. Но им нужно время, чтобы адаптироваться», — добавил он.

В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии впервые за 11 лет.

В новом сезоне-2022/23 «Милан» дома примет «Удинезе» 13 августа.