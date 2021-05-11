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Главный тренер «Фиорентины» оценил готовность Кокорина

10:25
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини оценил физическое состояние нападающего Александра Кокорина, который на прошлой неделе возобновил тренировки в общей группе «фиалок» после травмы и попал в заявку на последнюю игру.

«Мы знаем его возможности. Он только оправился после двух мышечных травм. Кокорин пригодился бы нам в последних матчах сезона, но мы не собираемся давить на него и форсировать подготовку», — приводит слова тренера сайт «фиалок».

Соглашение 30-летнего игрока с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне серии А Кокорин провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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