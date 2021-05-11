«Милан» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

«Милан» в своем Twitter показал, как будет выглядеть домашняя форма команды на сезон-2021/22.

Техническим спонсором клуба является Puma. Комплект выполнен в традиционных для миланской команды цветах: красно-черных с черной полосой по центру.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt ?? #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 11, 2021

16 мая игроки «Милана» впервые сыграют в новом комплекте. Это будет последняя домашняя игра сезона. Встреча состоится с «Кальяри». После 35 туров серии А «россонери» набрали 72 балла и расположились на 3-м месте в турнирной таблице.