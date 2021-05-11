«Милан» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
11:45
«Милан» в своем Twitter показал, как будет выглядеть домашняя форма команды на сезон-2021/22.
Техническим спонсором клуба является Puma. Комплект выполнен в традиционных для миланской команды цветах: красно-черных с черной полосой по центру.
16 мая игроки «Милана» впервые сыграют в новом комплекте. Это будет последняя домашняя игра сезона. Встреча состоится с «Кальяри». После 35 туров серии А «россонери» набрали 72 балла и расположились на 3-м месте в турнирной таблице.
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