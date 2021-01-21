Глава Федерации футбола Португалии поздравил Роналду с мировым рекордом

Президент Федерации футбола Португалии (FPF) Фернанду Гомеш поздравил нападающего «Ювентуса» и национальной команды Криштиану Роналду с 760-м голом в карьере.

Португалец отличился в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0), став лучшим бомбардиром в мировом футболе.

Роналду побил мировой рекорд чеха Йозефа Бицана, который поразил ворота соперников 759 раз с 1931 по 1955 год. В декабре португальский форвард обошел по голам легендарного бразильца Пеле (757 мячей).

«?Я тепло поздравляю Криштиану Роналду с победой в Суперкубке Италии и 760-м голом в карьере. Это неверотяная цифра, которая, я уверен, будет продолжать расти. Это гол помог добыть еще один трофей и сделал карьеру ярче. Карьеру, полную успехов, титулов, почестей и отличий. Добавлю, что вы уже в 15-й раз попадаете в команду года УЕФА. На этом способен только такой великолепный игрок, каким вы являетесь. Поздравляем, капитан», — цитирует Гомеша сайт FPF.