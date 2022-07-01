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Сегодня, 02:13

Мальдини останется в «Милане»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Мальдини.
Фото Global Look Press

Экс-игрок сборной Италии Паоло Мальдини принял предложение «Милана» и останется техническим директором клуба после победы в серии А. По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт между сторонами уже подписан.

Аналогичная ситуация со спортивным директором миланского клуба Фредериком Массарой.

В прошедшем сезоне «Милан» набрал 86 очков в 38 турах и стал чемпионом серии А.

Паоло Мальдини
ФК Милан
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