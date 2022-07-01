Мальдини останется в «Милане»

Экс-игрок сборной Италии Паоло Мальдини принял предложение «Милана» и останется техническим директором клуба после победы в серии А. По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт между сторонами уже подписан.

Аналогичная ситуация со спортивным директором миланского клуба Фредериком Массарой.

В прошедшем сезоне «Милан» набрал 86 очков в 38 турах и стал чемпионом серии А.