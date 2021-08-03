Гендиректор «Ромы»: «Качества Шомуродова подходят Моуринью»

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту рассказал, что думает о переходе нападающего Эльдора Шомуродова из «Дженоа».

«Шомуродов — форвард с огромным потенциалом. Он хочет проявить себя в «Роме», хорошо играя в лиге, с которой он уже знаком.



Качества Шомуродова отлично подходят нашему тренеру Жозе Моуринью. Поэтому мы очень рады, что можем поприветствовать его в этом клубе», — цитирует Пинту Football Italia.

Футболист перешел в «Рому» 2 августа. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

26-летний Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов». В 80 матчах в чемпионате России он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.