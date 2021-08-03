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Гендиректор «Ромы»: «Качества Шомуродова подходят Моуринью»

10:32
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Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту рассказал, что думает о переходе нападающего Эльдора Шомуродова из «Дженоа».

«Шомуродов — форвард с огромным потенциалом. Он хочет проявить себя в «Роме», хорошо играя в лиге, с которой он уже знаком.

Качества Шомуродова отлично подходят нашему тренеру Жозе Моуринью. Поэтому мы очень рады, что можем поприветствовать его в этом клубе», — цитирует Пинту Football Italia.

Футболист перешел в «Рому» 2 августа. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

26-летний Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов». В 80 матчах в чемпионате России он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/official-shomurodov-sold-to-roma/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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