Чемпион Европы Сиригу стал игроком «Дженоа»
11:38
Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу стал игроком «Дженоа», сообщается в Twitter клуба.
3 недели назад футболист расторг контракт с «Торино». В «Дженоа» 34-летний гокипер перешел на правах свободного агента.
В июне 2021 года Сиригу в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.
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