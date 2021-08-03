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Чемпион Европы Сиригу стал игроком «Дженоа»

11:38
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Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу стал игроком «Дженоа», сообщается в Twitter клуба.

3 недели назад футболист расторг контракт с «Торино». В «Дженоа» 34-летний гокипер перешел на правах свободного агента.

В июне 2021 года Сиригу в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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