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Гендиректор «Интера» сообщил, что хотел бы видеть Тонали в своем клубе

2 июля 2020, 13:01
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Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

— Это молодой игрок, которого «Интер» хочет иметь в своем распоряжении в следующем сезоне, — приводит слова Маротты сайт Джанлуки Ди Марцио. - Он нравится не только мне, но и многим итальянским экспертам. Мы еще не разговаривали с «Брешией», хотя наши отношения с владельцем Массимо Челлино отличные.

В текущем сезоне Тонали провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

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