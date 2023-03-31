Гендиректор «Интера» надеется продлить контракт с Бастони

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном продлении контракта с защитником Алессандро Бастони.

«Да, мы уверены в продлении контракта. Мы настроены оптимистично», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провел 30 матчей за «Интер», в которых отметился 5 результативными передачами. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.