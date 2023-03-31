Гендиректор «Интера» надеется продлить контракт с Бастони
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном продлении контракта с защитником Алессандро Бастони.
«Да, мы уверены в продлении контракта. Мы настроены оптимистично», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 23-летний итальянец провел 30 матчей за «Интер», в которых отметился 5 результативными передачами. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
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|
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|28
|
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|9
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|24-32
|27
|
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|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
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|27
|5
|9
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|23-43
|24
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18
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|4
|7
|16
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|
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|27
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|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
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|2.04
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Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
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