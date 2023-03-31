Президент «Наполи» подтвердил травму Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий Виктор Осимхен будет отсутствовать не менее двух недель из-за травмы.

Форвард получил повреждение приводящей мышцы левого бедра в расположении сборной Нигерии.

«Мы надеемся, что он будет отсутствовать лишь пару недель», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл за «Наполи» 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.