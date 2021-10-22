В Италии считают, что «Аталанте» необходимо расстаться с Миранчуком в январе

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, предполагает издание Calcio Atalanta.

«После первого сезона, который был совсем неплохим, в новом Алексей, похоже, не справляется с задачами, возложенными на него в качестве роскошного резервиста. Вложенные в него инвестиции в размере 15 миллионов евро за трансфер и 1,5 миллиона в виде зарплаты до сих пор не покрыты, за исключением хороших результатов, показанных в дебютном сезоне.

На личном уровне у Гасперини нет проблем с Миранчуком, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают факты. Он бесполезен и в планы не входит. Придется отпустить его в зимнее трансферное окно», — говорится в материале Calcio Atalanta.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.