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В Италии считают, что «Аталанте» необходимо расстаться с Миранчуком в январе

12:37
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, предполагает издание Calcio Atalanta.

«После первого сезона, который был совсем неплохим, в новом Алексей, похоже, не справляется с задачами, возложенными на него в качестве роскошного резервиста. Вложенные в него инвестиции в размере 15 миллионов евро за трансфер и 1,5 миллиона в виде зарплаты до сих пор не покрыты, за исключением хороших результатов, показанных в дебютном сезоне.

На личном уровне у Гасперини нет проблем с Миранчуком, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают факты. Он бесполезен и в планы не входит. Придется отпустить его в зимнее трансферное окно», — говорится в материале Calcio Atalanta.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.calcioatalanta.it/2021/10/21/miranchuk-e-di-troppo-ma-a-gennaio-chi-se-lo-prende/

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Александр Кравченко все материалы автора

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