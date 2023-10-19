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Гендиректор «Интера» Маротта: «Лукаку — это наше прошлое. Никто не думает о нем в клубе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о бывшем игроке команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку — это только наше прошлое, и все. Никто не думает о нем в «Интере», ни один человек. Его поведение? Такое случается в футболе. Это происходит не первый раз», — приводит слова Маротты Gazzetta.

Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне нерадзурри арендовали 30-летнего бельгийца и вели переговоры о его обратном выкупе из «Челси», но вышли из сделки, когда стало известно, что Лукаку связался и с другими итальянскими клубами.

В итоге в летнее трансферное окно форварда арендовала «Рома». Он сыграл за клуб 8 матчей и забил 7 голов.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Виктор Осимхен

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Наполи

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Рома

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Интер

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Лацио

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