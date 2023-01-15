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Газзаев: «Кварацхелия ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства, — цитирует Sport24 Газзаева. — Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас еще и результативность прибавилась. Сегодня его, конечно, будут сравнивать с Марадоной. Хвиче я могу пожелать продолжать играть на таком же уровне, избегать травм и получать удовольствие. К нему сейчас огромное внимание от множества клубов.

Очень приятно, что Хвича из РПЛ попал в серию А и демонстрирует высокий уровень футбола. Российский футбол, фактически, стал трамплином для Хвичи. Из игроков постсоветского пространства особняком стоит Андрей Шевченко. Неплохо в Англии проявлял себя Аршавин. Хвича начал великолепно. Сейчас главное, чтобы в его игре была стабильность".

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 12 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.

Источник: Sport24

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Валерий Газзаев
серия А
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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Мариу Руй

Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 7 1 2
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