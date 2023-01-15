Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч со «Специей»
Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Специи».
Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Войвода, Риччи, Лукич, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.
Матч «Торино» — «Специя» пройдет сегодня, 15 января. Начало встречи — 17.00 мск.
В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» в серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
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|18
|10
|4
|4
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|34
|
6
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|4
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|
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|
8
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|25
|
9
|Фиорентина
|17
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|23
|
10
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|17
|6
|5
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|
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|18
|6
|3
|9
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|21
|
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|18
|4
|8
|6
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|
13
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
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|7
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38 тур
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
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