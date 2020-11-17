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Гаврилов: «В сборной надо быть лидером, но харизмы Миранчуку пока не хватает»

13:12
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил игру хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука в последних матчах.

— При всем уважении к Леше, я бы не стал говорить, что у него получился какой-то феерический дебют за «Аталанту», — отметил «Известиям» Юрий Гаврилов. — В матче с датским клубом в Лиге чемпионов он вышел на замену, когда его команда вела 3:0. Все были раскрепощены. Миранчук решил ударить на исполнение — и попал. В матче с «Интером» ему откровенно повезло, что он сумел пробить между ног защитнику. В девяти из десяти случаев игрок обороны блокирует такие удары. Безусловно, он молодец, что забивает, но в Италии он в любом случае пока на подыгрыше. В сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1087755/timur-ganeev/v-lige-natcii-serby-ne-dostaviat-nam-khlopot

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