Гаврилов: «В сборной надо быть лидером, но харизмы Миранчуку пока не хватает»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил игру хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука в последних матчах.

— При всем уважении к Леше, я бы не стал говорить, что у него получился какой-то феерический дебют за «Аталанту», — отметил «Известиям» Юрий Гаврилов. — В матче с датским клубом в Лиге чемпионов он вышел на замену, когда его команда вела 3:0. Все были раскрепощены. Миранчук решил ударить на исполнение — и попал. В матче с «Интером» ему откровенно повезло, что он сумел пробить между ног защитнику. В девяти из десяти случаев игрок обороны блокирует такие удары. Безусловно, он молодец, что забивает, но в Италии он в любом случае пока на подыгрыше. В сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает.