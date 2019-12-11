Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо возглавит «Наполи», откуда ранее был уволен Карло Анчелотти. Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон — в случае выхода в Лигу чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

До конца текущего сезона 41-летний специалист заработает 1,5 миллиона евро, а в следующем — 3 миллиона. Ранее он отклонил предложения «Фиорентины», «Дженоа» и «Сампдории».

Накануне «Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. После 15-и туров клуб занимает в серии А 7-е место.

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