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Гаттузо отклонил предложение «Сампдории»

19:03
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отклонил предложение «Сампдории» после разговора с президентом клуба Массимо Ферреро, информирует La Gazzetta dello Sport. 41-летнему тальянскому специалисту предлагали двухлетний контракт и карт-бланш в трансферной стратегии.

Ранее Гаттузо отклонил предложение «Дженоа». Кроме того, сообщалось об интересе со стороны «Спартака» и других клубов. Недавно он приезжал в Россию, где принял участие в телевизионой передаче.

Последним местом работы Гаттузо был «Милан». Он покинул пост главного тренера в конце мая нынешнего года.

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