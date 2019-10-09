Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отклонил предложение «Сампдории» после разговора с президентом клуба Массимо Ферреро, информирует La Gazzetta dello Sport. 41-летнему тальянскому специалисту предлагали двухлетний контракт и карт-бланш в трансферной стратегии.

Ранее Гаттузо отклонил предложение «Дженоа». Кроме того, сообщалось об интересе со стороны «Спартака» и других клубов. Недавно он приезжал в Россию, где принял участие в телевизионой передаче.

Последним местом работы Гаттузо был «Милан». Он покинул пост главного тренера в конце мая нынешнего года.