Гасперини: «У «Аталанты» есть своя структура. Ее нельзя разбивать, чтобы ввести одного Миранчука»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что не будет рушить структуру клуба ради введения российского полузащитника Алексея Миранчука в основной состав.

«У «Аталанты» есть своя структура. Ее нельзя разрушать ради введения одного игрока, нужно поддерживать структуру. Миранчуку нужно больше времени, чем для Мехле, Пессины и Ромеро, так как он из совершенно другой лиги. С Малиновским же формула работает», — цитирует Гасперини Calciomercato.com.

В сезоне-2020/21 Миранчук провел 14 матчей за «Аталанту», забив 4 гола.