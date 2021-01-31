Гасперини: «У «Аталанты» есть своя структура. Ее нельзя разбивать, чтобы ввести одного Миранчука»
12:40
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что не будет рушить структуру клуба ради введения российского полузащитника Алексея Миранчука в основной состав.
«У «Аталанты» есть своя структура. Ее нельзя разрушать ради введения одного игрока, нужно поддерживать структуру. Миранчуку нужно больше времени, чем для Мехле, Пессины и Ромеро, так как он из совершенно другой лиги. С Малиновским же формула работает», — цитирует Гасперини Calciomercato.com.
В сезоне-2020/21 Миранчук провел 14 матчей за «Аталанту», забив 4 гола.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю