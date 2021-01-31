«Торино» может подписать Ругани

«Торино» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний итальянец, выступающий за «Ренн» на правах аренды в сезоне-2020/21, может вернуться в чемпионат Италии.

В сезоне-2020/21 Ругани провел 2 матча за «Ренн» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.