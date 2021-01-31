«Торино» может подписать Ругани
12:56
«Торино» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 26-летний итальянец, выступающий за «Ренн» на правах аренды в сезоне-2020/21, может вернуться в чемпионат Италии.
В сезоне-2020/21 Ругани провел 2 матча за «Ренн» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/rugani-al-torino-se-parte-nkoulou-asse-caldo-tra-vagnati-e-la-ju-34837
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