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«Торино» может подписать Ругани

12:56
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«Торино» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний итальянец, выступающий за «Ренн» на правах аренды в сезоне-2020/21, может вернуться в чемпионат Италии.

В сезоне-2020/21 Ругани провел 2 матча за «Ренн» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/rugani-al-torino-se-parte-nkoulou-asse-caldo-tra-vagnati-e-la-ju-34837

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