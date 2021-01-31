Мартинес рассказал о переговорах с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о своем будущем в итальянском клубе.

«Я счастлив быть в «Интере». Мои агенты ведут переговоры о новом контракте. Клуб и тренер уверены во мне. Знаю, что нам удастся достичь соглашения за пределами поля», — цитирует Мартинеса DAZN.

28 января сообщалось, что футболист заключит с «Интером» контракт, рассчитанный до 2024 года. 23-летний летний нападающий выступает за команду с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 27 матчей во всех турнирах.