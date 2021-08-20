Гасперини считает, что Сапата останется в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о будущем форварда Дувана Сапаты.

«Я думаю, он останется, но это мои мысли. Я не знаю, что может случиться, это действительно странный трансферный рынок, когда есть небольшие переходы, а затем случается что-то поразительное. Трудно делать прогнозы», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что 30-летним колумбийцем интересуется «Интер», который готов заплатить за него 30 миллионов евро, При этом «Аталанта» пока не планирует отпускать нападающего в другой клуб.

Сапата выступает в «Аталанте» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В составе клуба из Бергамо Сапата провел 130 матчей, забив 66 голов.