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Сегодня, 01:15

Гасперини: «Попадание в еврокубки стало огромным достижением для «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 37-го тура против «Интера» (2:3).

«Они начали очень сильно. Преодолев это воздействие, нам постепенно удалось найти правильные меры против их форвардов, так что мы построили хороший матч. Для нас попадание в еврокубки стало огромным достижением: приезжать в Европу шестой год из семи — это в том числе улучшение прошлогоднего сезона. Между мной и клубом существует огромное уважение. У нас прекрасные отношения, но это футбол, и у вас могут быть разные мнения. Я уважаю их, но у меня явно есть свое мнение: я не знаю, пойдем ли мы на встречу», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 61 очко.

В заключительном туре «Интер» сыграет с «Торино» 4 июня, «Аталанта» встретится с «Монцей» в этот же день.

ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Интер» обыграл «Аталанту» в матче серии А

Индзаги: «Надеемся, что все игроки «Интера» будут доступны в финале Лиги чемпионов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
3
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
11
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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38 тур
26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 2 : 2
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 3 : 2
27.05 16:00
Специя – Торино
 0 : 4
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 2 : 1
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 3 : 2
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
 - : -
28.05 19:00
Лацио – Кремонезе
 - : -
28.05 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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