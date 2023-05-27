«Интер» обыграл «Аталанту» в матче серии А

«Интер» на своем поле обыграл «Аталанту» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:2.

За миланский клуб голы забили Ромелу Лукаку, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. У «Аталанты» отличились Марио Пашалич и Луис Муриэль.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 61 очко.

В заключительном туре «Интер» сыграет с «Торино» 4 июня, «Аталанта» встретится с «Монцей» в этот же день.