Гасперини останется главным тренером "Аталанты"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини останется на своем посту, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Sky Sport Italia заявил, что соглашение с 61-летним итальянским специалистом будет продлено до июня 2022 года, а заработная плата составит 2 миллиона евро за сезон.

- С большим удовлетворением могу подтвердить, что трудовые отношения между "Аталантой" и тренером Джаном Пьеро Гасперини продолжатся, - сказал президент бергамасков Антонио Перкасси в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии-2018/19 и вышел в групповой этап ЛЧ.

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