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Гасперини назвал отвратительной игру «Аталанты» в матче с «Кальяри»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:2).

«После перерыва, находясь в меньшинстве из-за красной карточки Муссо, мы потеряли форму. Да, счет удалось сравнять, но матч показал, что у нас есть проблемы на разных позициях. Нам нужно вернуться в игровое русло и сосредоточиться на том, чтобы быть командой. Эта игра была отвратительной. Мы должны снова стать единой командой.

Кстати, первый гол был забит при помощи руки. Не знаю, как ВАР оценивает этот эпизод, поэтому мало что могу тут сказать», — цитирует Гасперини Football Italia.

ФК Аталанта
ФК Кальяри
Джан Пьеро Гасперини
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