Стюард ударил болельщика, который пытался выбежать на поле в миланском дерби

Во время матча 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» (1:2) зритель попытался выбежать на поле. Стюарды остановили его и не дали ему сделать это.

Ehi @acmilan e @Inter che ne dite? Rintracciamo quello steward che con il ragazzo a terra arriva da dietro solo per mollargli 4 pugni in pancia?!

Indecente. pic.twitter.com/TPKBeo4JtQ — Fede (@federoncha7) February 6, 2022

При этом один из стюардов ударил зрителя, который в тот момент лежал. Видео было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что в ситуацию вмешался игрок «Милана» Тео Эрнандес, который увидел, что случилось.

О реакции итальянских футбольных властей информации пока нет. Также нет данных и о том, что случилось с болельщиком после игры.

В составе «Милана» дубль сделал Оливье Жиру. У «Интера» отличился Иван Перишич.