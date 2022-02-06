Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:37

Стюард ударил болельщика, который пытался выбежать на поле в миланском дерби

Евгений Петров
Корреспондент

Во время матча 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» (1:2) зритель попытался выбежать на поле. Стюарды остановили его и не дали ему сделать это.

При этом один из стюардов ударил зрителя, который в тот момент лежал. Видео было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что в ситуацию вмешался игрок «Милана» Тео Эрнандес, который увидел, что случилось.

О реакции итальянских футбольных властей информации пока нет. Также нет данных и о том, что случилось с болельщиком после игры.

В составе «Милана» дубль сделал Оливье Жиру. У «Интера» отличился Иван Перишич.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» пытается продлить контракт с Кулибали

Гасперини назвал отвратительной игру «Аталанты» в матче с «Кальяри»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 - : -
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости