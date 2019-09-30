Гарсия, Раньери и Спаллетти претендуют на работу с «Миланом»

Издание La Gazzetta dello Sport сообщило, кто может возглавит «Милан». Сейчас главным тренером россонери является Марко Джампаоло, но после поражения от «Фиорентины» (1:3) в шестом туре чемпионата Италии он под угрозой отставки.

Ранее появилась информация, что в числе кандидатов главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и бывший тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, который ранее работал с «Ювентусом». Издание также указывает и экс-тренера «Интера» Лучано Спаллетти, который также возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию» и «Зенит».

Источник указывает, что варианты с Аллегри и Спаллети маловероятны. Более реальными кандидатами издание называет Руди Гарсию и Клаудио Раньери. Последним клубом Раньери была «Рома». Также он тренировал «Ювентус», «Интер», «Парму», «Монако», «Лестер», «Челси», «Атлетико», «Валенсию» и другие команды. Чемпиона Англии в составе «Лестера». Руди Гарсия известен по работе с «Ромой», «Марселем» и «Лиллем», с которым он в 2011 году выиграл чемпионат Франции.

«Милан» занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в шести матчах.

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