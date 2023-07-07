Боккетти может возглавить «Тернану» из итальянской серии Б
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может стать главным тренером «Тернаны», сообщает Джанлука ди Марцио.
По информации источника, «Тернана» рассматривает 36-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на вакантный пост. В прошедшем сезоне команда заняла 14-е место в итальянской серии Б.
Боккетти с 2021 года входит в тренерский штаб «Вероны». С октября по декабрь прошлого года он возглавлял команду, но после этого вернулся на пост ассистента главного тренера.
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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