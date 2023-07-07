Боккетти может возглавить «Тернану» из итальянской серии Б

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может стать главным тренером «Тернаны», сообщает Джанлука ди Марцио.

По информации источника, «Тернана» рассматривает 36-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на вакантный пост. В прошедшем сезоне команда заняла 14-е место в итальянской серии Б.

Боккетти с 2021 года входит в тренерский штаб «Вероны». С октября по декабрь прошлого года он возглавлял команду, но после этого вернулся на пост ассистента главного тренера.