Французский школьник изобразил Роналду в виде козла
18:34
Громкий скандал случился в одной из французских школ. 15-летний ученик Ахмед Набиль в ходе контрольной работы нарисовал козла, после чего «назвал» его Роналду, сообщает The Sun.
Этим дело не ограничилось: Набиль сфотографировал свое творение и разместил пост в Twitter, который за 24 часа собрал 15 тысяч лайков. Реакции самого нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на эту ситацию пока не последовало.
Student answers Ronaldo is the Goat in French exam and fails by a single mark https://t.co/N8SMoirrRk— Sun Sport (@SunSport) August 24, 2019