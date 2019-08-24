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Французский школьник изобразил Роналду в виде козла

18:34
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Громкий скандал случился в одной из французских школ. 15-летний ученик Ахмед Набиль в ходе контрольной работы нарисовал козла, после чего «назвал» его Роналду, сообщает The Sun.

Этим дело не ограничилось: Набиль сфотографировал свое творение и разместил пост в Twitter, который за 24 часа собрал 15 тысяч лайков. Реакции самого нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на эту ситацию пока не последовало.

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