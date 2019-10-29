Франческо Колоннезе: «Де Лигт совершает ошибки в каждой игре «Ювентуса»

Бывший итальянский защитник Франческо Колоннезе считает, что новичок «Ювентуса» Маттейс де Лигт совершает слишком много ошибок. По его словам, к голландцу в Турине относятся слишком снисходительно.

— Это катастрофа с точки зрения обороны, — цитирует Le Figaro Колоннезе. — Если бы итальянский защитник так ошибался, его бы посадили на скамейку запасных. В каждой игре «Ювентус» страдает от его ошибок. Думаю, его заменят на Демираля, который выглядит сильнее. Конечно, де Лигт тоже прибавит. Но пока он выглядит совершенно неуместно.