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Форвард «Ювентуса» Кин — самый молодой игрок с тремя голами в серии А нынешнего сезона

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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин открыл счет в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Он отличился на 40-й минуте.

Как сообщает Opta, Кин стал самым молодым автором трех голов в серии А текущего сезона. Он забил трижды в шести матчах, в которых выходил в стартовом составе.

21-летний нападающий в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

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Евгений Петров все материалы автора

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