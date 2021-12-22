Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин открыл счет в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Он отличился на 40-й минуте.

Как сообщает Opta, Кин стал самым молодым автором трех голов в серии А текущего сезона. Он забил трижды в шести матчах, в которых выходил в стартовом составе.

21-летний нападающий в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.