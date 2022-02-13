«Торино» уступил «Венеции», ВАР отменил гол Белотти на 90-й минуте
«Торино» в матче 25-го тура чемпионата Италии на своем поле уступил «Венеции» со счетом 1:2.
В составе гостей отличились Риджесиано Хапс и Домен Чрнигой. У хозяев гол забил Йосип Брекало. На 90-й минуте встречи Андреа Белотти сравнял счет, однако главный арбитр после помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. На 99-й минуте «Венеция» осталась вдесятером после удаления Давида Окереке.
После этого матча «Торино» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 21 очком — на 17-й строчке.
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|
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|
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|
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|28
|
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|6
|9
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|27
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15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Венеция
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|5
|6
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|22-43
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|
18
|Кальяри
|24
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|8
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|20
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|Дженоа
|24
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|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|- : -
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|- : -
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|- : -
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
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