«Торино» уступил «Венеции», ВАР отменил гол Белотти на 90-й минуте

«Торино» в матче 25-го тура чемпионата Италии на своем поле уступил «Венеции» со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Риджесиано Хапс и Домен Чрнигой. У хозяев гол забил Йосип Брекало. На 90-й минуте встречи Андреа Белотти сравнял счет, однако главный арбитр после помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. На 99-й минуте «Венеция» осталась вдесятером после удаления Давида Окереке.

После этого матча «Торино» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 21 очком — на 17-й строчке.