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Форвард «Милана» Кастильехо может восстановиться от травмы к матчу с «Аталантой»

08:37

Нападающий «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться на поле в ближайшее время, сообщает Sky Italia.

По информации источника, 25-летний испанец должен полностью восстановиться от травмы подколенного сухожилия к матчу 36-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который запланирован на 24 июля.

В сезоне-2019/20 Кастильехо провел за «Милан» 22 матча, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Форвард не появлялся на поле с 1 июля.

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