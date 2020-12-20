Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Фонсека — о поражении от «Аталанты»: «Играли мужчины против мальчиков»

23:18
Теги:

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не скрывал своего разочарования после поражения от «Аталанты» (1:4) в матче 13-го тура серии А.

«Не намерен искать оправдания. Команда играла в хорошем темпе в первом тайме, но затем выглядела по-детски, играли мужчины против мальчиков, — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia. — Команда выглядела расслабленно, неагрессивно, что смерти подобно против команд, как «Аталанта». Дело не в физике, а в психологии и отношении к делу. Мы хорошо работали на протяжении 25 минут, а затем все полностью изменилось. Подобное не должно случиться снова».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир