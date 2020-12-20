Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не скрывал своего разочарования после поражения от «Аталанты» (1:4) в матче 13-го тура серии А.

«Не намерен искать оправдания. Команда играла в хорошем темпе в первом тайме, но затем выглядела по-детски, играли мужчины против мальчиков, — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia. — Команда выглядела расслабленно, неагрессивно, что смерти подобно против команд, как «Аталанта». Дело не в физике, а в психологии и отношении к делу. Мы хорошо работали на протяжении 25 минут, а затем все полностью изменилось. Подобное не должно случиться снова».