Фонсека недоволен ничьей в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (2:2) во втором туре чемпионата Италии. Он отметил, что недоволен результатом.

«Думаю, мы провели хороший матч, но я недоволен результатом, — цитирует Фонсеку Football Italia. — Мы создавали моменты и играли на победу. Джеко был сосредоточенным, мотивированным. Он много работал на команду. Да, были ошибки впереди, как и у всех, но сегодня он играл хорошо.

Мы почти не позволили «Ювентусу» создавать моменты и надежно сыграли в защите. Я увидел, что Лоренцо Пеллегрини устал и заменил его. Мы можем делать пять замен, но я решил, что замены не нужны, потому что команда играет хорошо. Я спросил у Мхитаряна, Педро и Джеко, нужно ли их заменить. Все они сказали, что не нужно».

В составе хозяев дубль сделал Жордан Верету. У гостей дважды забил Криштиану Роналду.