«Фиорентина» отказалась продавать Влаховича в «Атлетико» за 60 миллионов евро
15:47
«Фиорентина» отклонила предложение «Атлетико» по нападающему Душану Влаховичу, сообщает Sky Italia.
По информации источника, мадридский клуб предлагал 60 миллионов евро за 21-летнего серба, однако итальянцы отказались расставаться с футболистом. Сообщается, что «Фиорентина» оценивает игрока в сумму выше предложенной.
В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/08/15/vlahovic-atletico-madrid-cunha-calciomercato-news
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