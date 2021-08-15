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«Фиорентина» отказалась продавать Влаховича в «Атлетико» за 60 миллионов евро

15:47
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«Фиорентина» отклонила предложение «Атлетико» по нападающему Душану Влаховичу, сообщает Sky Italia.

По информации источника, мадридский клуб предлагал 60 миллионов евро за 21-летнего серба, однако итальянцы отказались расставаться с футболистом. Сообщается, что «Фиорентина» оценивает игрока в сумму выше предложенной.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/08/15/vlahovic-atletico-madrid-cunha-calciomercato-news

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Иван Торопцев все материалы автора

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