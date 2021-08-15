«Фиорентина» отказалась продавать Влаховича в «Атлетико» за 60 миллионов евро

«Фиорентина» отклонила предложение «Атлетико» по нападающему Душану Влаховичу, сообщает Sky Italia.

По информации источника, мадридский клуб предлагал 60 миллионов евро за 21-летнего серба, однако итальянцы отказались расставаться с футболистом. Сообщается, что «Фиорентина» оценивает игрока в сумму выше предложенной.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.