«Фиорентина» уступила «Аталанте»
«Фиорентина» уступила «Аталанте» со счетом 1:2 (1:0) в 23-м туре чемпионата Италии.
«Фиалки» с 25 очками занимают 14-е место, «Аталанта» с 42 очками — четвертая.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
«Фиорентина» — «Аталанта» — 1:2 (1:0)
Голы: Кьеза, 32 (1:0). Сапата, 49 (1:1). Малиновский, 72 (1:2).
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Игор, Бенасси (Бадель, 85), Кастровилли, Пульгар (Соттиль, 79), Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Кастань, Пашалич (Малиновский, 64), Фройлер, Гомес (Тамез, 90), Иличич, Сапата.
Предупреждения: Кастровилли, 16. Сапата, 27. Голлини, 33. Влахович, 59.
Судья: Мариани (Италия).
8 февраля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».