«Фиорентина» собирается улучшить контракт Кастровилли

«Фиорентина» намерена продлить контракт с полузащитником Гаэтано Кастровилли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Cам футболист изъявляет желание подписать новое соглашение с «фиалками». Ожидается, что хавбек подпишет трудовой договор до 2025 года, а его заработная плата вырастет до 2 миллионов евро за сезон.

Текущий контракт Кастровилли истекает летом 2024 года, однако «Фиорентина» собирает вознаградить своего футболиста за хорошую игру, повысив его зарплату.