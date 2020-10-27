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«Фиорентина» собирается улучшить контракт Кастровилли

17:46
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«Фиорентина» намерена продлить контракт с полузащитником Гаэтано Кастровилли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Cам футболист изъявляет желание подписать новое соглашение с «фиалками». Ожидается, что хавбек подпишет трудовой договор до 2025 года, а его заработная плата вырастет до 2 миллионов евро за сезон.

Текущий контракт Кастровилли истекает летом 2024 года, однако «Фиорентина» собирает вознаградить своего футболиста за хорошую игру, повысив его зарплату.

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