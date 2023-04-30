«Фиорентина» разгромила «Сампдорию» в матче серии А

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«Фиорентина» на своем поле обыграла «Сампдорию» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Забитыми голами отметились Гаэтано Кастровилли, Додо, Альфред Данкан, Кристиан Куаме и Алекса Терзич.

«Фиорентина» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Сампдория» располагается на 20-й строчке — 17 очков.